شاهد.. هدف الزمالك في شباك بيراميدز

فاز نادي الزمالك على ضيفه بيراميدز (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في انتصاره للاعبه، مصطفى شلبي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الرابعة من إطلاق صفارة بداية اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

جووووول!



مصطفى شلبي يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك بيراميدز بعد مرور 3 دقائق فقط ⚽️



شاهدوا المباراة مباشرةً من هنا 👈 https://t.co/eSqvrjV7a0pic.twitter.com/FhgEoaxTrS — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 11, 2022

وحقق نادي الزمالك بذلك انتصاره الثاني على التوالي، والرابع في الموسم الجديد للدوري مقابل تعادلين، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر الأهلي الذي لعب مباراة أقل.

بينما تعرض بيراميدز للهزيمة الأولى بعد تعادلين وثلاثة انتصارات على الترتيب، وتوقف رصيده عند 11 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب.

المصدر: RT