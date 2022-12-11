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شاهد.. الزمالك يهز شباك بيراميدز

الرياضة

شاهد.. الزمالك يهز شباك بيراميدز
twitter/ZSCOfficial
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تقدم نادي الزمالك على ضيفه بيراميدز (1-0) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

باغت لاعب خط وسط الزمالك، مصطفى شلبي، الضيوف بهدف سريع، في الدقيقة الرابعة من إطلاق صفارة بداية اللقاء.  

المصدر: RT 

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شاهد.. الزمالك يهز شباك بيراميدز