شاهد.. الزمالك يهز شباك بيراميدز

تقدم نادي الزمالك على ضيفه بيراميدز (1-0) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

باغت لاعب خط وسط الزمالك، مصطفى شلبي، الضيوف بهدف سريع، في الدقيقة الرابعة من إطلاق صفارة بداية اللقاء.

جووووول!



مصطفى شلبي يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك بيراميدز بعد مرور 3 دقائق فقط ⚽️



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المصدر: RT