رئيس الإمارات يهنئ ملك المغرب

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في اتصال هاتفي اليوم الملك المغربي محمد السادس، والشعب المغربي، بصعود "أسود الأطلس" إلى الدور قبل النهائي لمونديال "قطر 2022".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أن هذا الإنجاز التاريخي الأول لمنتخب عربي بث أجواء الفرحة والبهجة وأكد قدرة أبناء المغرب على المنافسة الحقيقية في البطولات الكبرى.

وأشاد رئيس الإمارات بالأداء المتميز للفريق المغربي، وما أبدوه من عزيمة عالية وإصرار كبير على تحقيق الفوز وما أظهروه من أخلاق رياضية رفيعة، متمنيا للمنتخب المغربي التوفيق في المشوار المتبقي من البطولة.

من جانبه أعرب الملك محمد السادس عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر أخوية تجاه المغرب وشعبها، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والنماء.

المصدر: "wam.ae"