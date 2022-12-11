ولي عهد دبي يعلق على إنجاز منتخب المغرب في مونديال قطر 2022

هنأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منتخب المغرب على تأهله إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وفجر منتخب المغرب مفاجأة كبرى بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء أمس السبت: "مبروك يا المغرب… مبروك يا أسود الأطلس… من جديد صنعتم الفرحة وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم. اليوم، بهمتكم يكبُر الحلم بتسجيل إنجاز عربي استثنائي على أرض دولة قطر الشقيقة".

مبروك يا المغرب … مبروك يا أسود الأطلس…من جديد صنعتم الفرحة وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم … اليوم، بهمتكم يكبُر الحلم بتسجيل انجاز عربي استثنائي على أرض دولة قطر الشقيقة. pic.twitter.com/4HByxF1qpi — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 10, 2022

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يذكر أن منتخب "أسود الأطلس" سيواجه في الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "البيت" بمدينة الخور، نظيره المنتخب الفرنسي الذي تغلب بدوره على المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: "twitter/HamdanMohammed"