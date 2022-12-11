فرنسا تعتقل أكثر من 100 مشجع خلال احتفالات تأهل منتخب المغرب

اعتقلت شرطة باريس أكثر من 100 مشجع مغربي في منطقة باريس الكبرى خلال أعمال عنف اندلعت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بعد بلوغ المغرب نصف نهائي مونديال قطر.

وشهدت العاصمة الفرنسية احتفالات للمغاربة بتأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي لمونديال قطر 2022، بعد الفوز على البرتغال (1-0)، مساء أمس السبت، على ملعب "الثمامة" بالدوحة.

وذكر بيان للشرطة أن معظم المحتجزين سيواجهون تهم الإضرار بالممتلكات والعنف الموجه إلى قوات حفظ القانون والنظام، مشيرا إلى أن البعض انضموا فقط إلى جماعات المشجعين بغرض ارتكاب أعمال عنف.

واعتقلت الشرطة 108 أشخاص، في حين أصيب 19 من أفراد الأمن بإصابات طفيفة خلال الاضطرابات.

وأوضحت الشرطة ذاتها أن حوالي 20 ألف مشجع للمنتخب المغربي تجمعوا في الشانزليزيه للاحتفال بفوز فريقهم في قطر، وكان الاحتفال سلميا في البداية.

وأفادت مصادر إعلامية فرنسية بأنه تم اعتقال 70 مشجعا في مدن تولوز وأفينيون ونانت وفالنس أثناء الاحتفالات بتأهل المنتخب المغربي.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: "hespress.com"