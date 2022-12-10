 
مباشر

اندلاع أعمال شغب بحي الشانزليزيه في باريس وسط الاحتفالات بفوز المغرب.. قبل مواجهة فرنسا (فيديو)

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucjx

اندلعت أعمال شغب في حي الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، وسط الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، تزامنا مع تأهل فرنسا أيضا إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر.

وتزامنت أعمال الشغب مع تأهل المنتخب الفرنسي أيضا إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وضرب المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، موعدا في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، مع المغرب الذي أطاح بنظيره البرتغال، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا