أمير قطر يجري اتصالا بملك المغرب

هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، الملك المغربي محمد السادس، بفوز منتخب المغرب على البرتغال، وبلوغه الدور نصف النهائي لمونديال قطر.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره البرتغالي (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأفاد حساب الديوان الأميري على موقع "تويتر" بأن ملك المغرب أعرب من جانبه، عن شكره وتقديره لأمير قطر على مشاعره الطيبة متمنيا النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم ما تبقى من منافسات البطولة العالمية.

سمو الأمير المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، هنأه خلاله بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم وصعوده للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. https://t.co/mdIwzV615I — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 10, 2022

المصدر: "twitter/AmiriDiwan"