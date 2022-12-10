محمد بن راشد: المغرب يحقق الحلم العربي

حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، على تهنئة المنتخب المغربي ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر في إنجاز تاريخي.

وكتب محمد بن راشد في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم".

لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم 🇲🇦.. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب .. pic.twitter.com/xyoyFtPB0D — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 10, 2022

وأردف "مبروك لكل العرب.. تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب".

المصدر: RT