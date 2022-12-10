 
مباشر

محمد بن راشد: المغرب يحقق الحلم العربي

الرياضة

محمد بن راشد: المغرب يحقق الحلم العربي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucip

حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، على تهنئة المنتخب المغربي ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر في إنجاز تاريخي.

وكتب محمد بن راشد في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم".

وأردف "مبروك لكل العرب.. تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب".

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء