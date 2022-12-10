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لحظات مؤثرة.. مواساة "كرواتية" خاصة توقف دموع نيمار

الرياضة

لحظات مؤثرة.. مواساة
AFP
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لم تخل نهائيات مونديال قطر من اللحظات المؤثرة، خاصة عندما ودع منتخب البرازيل البطولة عقب الهزيمة من منتخب كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 في ربع نهائي المسابقة.

والتقطت عدسات الكاميرات مواساة من نوع خاص تلقاها نجم البرازيل نيمار عقب خسارة بلاده ضد كرواتيا وهو الذي منهارا والدموع تنهمر على وجه نجم باريس سان جيرمان.

لكن ذلك توقف لحظة أتاه نجل نجم كرواتيا إيفان بيريشيتش "ليو" لتحيته ومواساته، الموقف الذي رسم الابتسامة على وجه البرازيلي.

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واحتفل لاعبي كرواتيا بقوة عقب الفوز على منتخب "السامبا"، إذ دخلت عائلات اللاعبين لأرضية ملعب "المدينة التعليمية" للاحتفاء بالإنجاز ببلوغ نصف نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي، والثالثة بتاريخ البلادبعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضا في النهائي هذه المرة بنتيجة 2-4.

وتلتقي كرواتيا في نصف النهائي مع الفائز والأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر.

في المقابل، فشلت البرازيل مجددا في تحقيق حلم التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخها والأولى منذ العام 2002.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"

مونديال قطر

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