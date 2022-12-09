كرواتيا تطيح بالبرازيل وتبلغ نصف نهائي مونديال قطر (فيديو)

تأهل المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي مونديال قطر، بفوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في ربع النهائي بالتعادل 1-1.

وأحرز نيمار هدف التقدم للبرازيل في الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 105، بعد مراوغة جميلة للحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وأدرك برونو بيتكوفيتش، هدف التعادل لكرواتيا في الشوط الإضافي الثاني، في الدقيقة 117، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأحد المدافعين البرازيليين ليتغير مسارها قبل أن تسكن الشباك.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، احتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2.

وتلتقي كرواتيا في نصف النهائي مع الفائز من لقاء هولندا والأرجنتين الذي يقام لاحقا على استاد لوسيل.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها كرواتيا الدور نصف النهائي بعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضا في النهائي هذه المرة بنتيجة 2-4.

في المقابل، فشلت البرازيل مجددا في تحقيق حلم التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخها والأولى منذ العام 2002.

المصدر: RT