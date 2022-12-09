مسؤول روسي: قريبا سيتمكن رياضيونا من المنافسة في التصفيات الأولمبية

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، اليوم الجمعة ، أن موقف المشاركين في قمة اللجنة الأولمبية الدولية، يوضح عدم وجود أسباب للاستمرار باستبعاد الرياضيين الروس.

وكتب بوزدنياكوف عبر قناته على موقع "تيلغرام": "أجمع المشاركون في قمة اللجنة الأولمبية الدولية اليوم على عدم وجود أسباب لمزيد من تعليق مشاركة الرياضيين. وهذا يعني أنه في المستقبل القريب سيتمكن رياضيونا من العودة إلى الساحة الدولية والمنافسة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية".

وأوضح: "نعم، بالطبع ، لهذا من الضروري، على الأقل، أن تلغي اللجنة الأولمبية الدولية التوصيات الحالية، لكن المحتوى العام واتجاه مناقشة اليوم يشهدان، في رأيي، على انتصار الدبلوماسية الرياضية والتفكير السليم. أعتقد أن جهود وزارة الخارجية الروسية والعديد من زملائنا، الذين لم يدخلوا في أحاديث فارغة عديمة الجدوى وأحيانا ضارة، بل قاموا بعمل هادف وبناء، ونتيجة لذلك فإن ما آمن به القليل من الناس حتى وقت قريب، قد يغدو واقعا.. المجتمع الأولمبي الدولي خرج اليوم بموقف موحد يفي بالمعايير الانسانية والرياضية والاخلاقية الرئيسية".

يذكر أن المجلس الأولمبي الآسيوي، دعا اليوم الجمعة، إلى تسهيل قبول مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس في المسابقات المنضوية تحت لوائه، وفقا لبيان صادر عن اللجنة الأولمبية الدولية نشر على موقع المنظمة.

وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، راندير سينغ، إنه لم يعد هناك أي سبب في آسيا لفرض أي تدابير ضد الرياضيين الروس والبيلاروس ولكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنه سيتم الالتزام بالعقوبات الحالية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، أوصت في نهاية فبراير الماضي الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المنافسات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واتبع عدد من الاتحادات الدولية التوصية، وسمح البعض الآخر للرياضيين الروس والبيلاروس بالمنافسة تحت علم محايد.

المصدر: تاس