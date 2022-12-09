الـ"فيفا" يعلن عن حكم مباراة المغرب والبرتغال

عينت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، لإدارة مباراة المغرب والبرتغال المرتقبة غدا السبت في ربع نهائي مونديال قطر.

وسيساعد تيلو في مباراة الغد، كل من إزكييل بريلوفسكي وغابرييل تشادي.

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وسبق للحكم الأرجنتيني أن أدار مباراتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم الحالية، وهما مباراة الكاميرون ضد سويسرا ومواجهة البرتغال أمام كوريا الجنوبية.

وكان المنتخب المغربي، تأهل لربع النهائي على حساب نظيره الإسباني بفوز عليه بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

أما البرتغال، فقد بلغت هذا الدور بعد اكتساحها سويسرا في الدور ثمن النهائي بنتيجة 6-1.

المصدر: "فيفا"