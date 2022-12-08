"بركاتي وتبريكاتي".. اليمنية توكل كرمان تثير الجدل بتعليقها على فوز المغرب

أثارت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسلام، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب "تدوينة" حول فوز المغرب على إسبانيا في مونديال "قطر 2022".

وقالت كرمان في "تدوينة" منشورة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "من كان يتخيل ان بركاتي وتبريكاتي ستمنح المغرب كل هذا الصمود أمام واحد من أقوى المنتخبات في هذا الكوكب والمرشحة للفوز بكأس هذا المونديال، ننتظر النصر أيها الأحباب في الشوط التالي".

facebook/Tawakkol.Abdulsalam.Karman

كما نشرت الناشطة اليمنية أيضا صورا ومقاطع فيديو لها من ملعب المباراة، عبر صفحتها على موقع "تويتر" وعلقت عليها بـ"تغريدات" منفصلة، بالقول: "هذا الذي اسمه الصمود الأسطوري، تحيا المغرب. تلك الرباط إذا شادت بأغنية صنعاء يهتز منها السهلُ والأكمُ.."

وتأهل منتخب المغرب "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وسيواجه نظيره البرتغالي، يوم السبت المقبل، على استاد لوسيل.

المصدر: وسائل إعلام