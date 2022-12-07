رسالة رونالدو بعد التأهل لربع نهائي المونديال

عبر الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن سعادته بتأهل فريقه لربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتغلب منتخب البرتغال على نظيره السويسري، بنتيجة 6-1، مساء الثلاثاء، في ختام مباريات دور ال16 للمونديال.

ونشر رونالدو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورا من احتفاله بأحد الأهداف مع زملائه، وكتب: "يوم رائع للبرتغال، بنتيجة تاريخية في أكبر مسابقة في كرة القدم العالمية".

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وأضاف: "عرض رائع من قبل فريق مليء بالمواهب والشباب، مبروك لمنتخبنا الوطني.. الحلم حي حتى النهاية.. هيا يا برتغال".



وشارك رونالدو كبديل بحلول الدقيقة 73 مكان زميله جواو فيليكس، لكنه لم يحرز أي هدف.



وضرب منتخب البرتغال موعدا ناريا مع نظيره المغربي، في الدور ربع النهائي، بعد أن أطاح أسود الأطلس بمنتخب إسبانيا بركلات الترجيح.

المصدر: facebook/Cristiano