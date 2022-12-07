 
مباشر

رسالة رونالدو بعد التأهل لربع نهائي المونديال

الرياضة

رسالة رونالدو بعد التأهل لربع نهائي المونديال
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubq7

عبر الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن سعادته بتأهل فريقه لربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتغلب منتخب البرتغال على نظيره السويسري، بنتيجة 6-1، مساء الثلاثاء، في ختام مباريات دور ال16 للمونديال.
ونشر رونالدو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورا من احتفاله بأحد الأهداف مع زملائه، وكتب: "يوم رائع للبرتغال، بنتيجة تاريخية في أكبر مسابقة في كرة القدم العالمية".

إقرأ المزيد
البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)
البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)

وأضاف: "عرض رائع من قبل فريق مليء بالمواهب والشباب، مبروك لمنتخبنا الوطني.. الحلم حي حتى النهاية.. هيا يا برتغال".

وشارك رونالدو كبديل بحلول الدقيقة 73 مكان زميله جواو فيليكس، لكنه لم يحرز أي هدف.

وضرب منتخب البرتغال موعدا ناريا مع نظيره المغربي، في الدور ربع النهائي، بعد أن أطاح أسود الأطلس بمنتخب إسبانيا بركلات الترجيح.

المصدر: facebook/Cristiano

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)