سميرة سعيدة تحتفل بالمنتخب المغربي على طريقتها (فيديو)

حرصت الفنانة سميرة سعيد على مؤازرة المنتخب المغربي، خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب الإسباني الثلاثاء في مونديال قطر، والتي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بركلات الترجيح بنتيجة 3 -0.

وشاركت سميرة سعيد، متابعيها على "إنستغرام"، مقطع فيديو، ظهرت من خلاله وهي تتواجد وابنها شادي من مدرجات ملعب المباراة، والسعادة ترتسم على ملامح وجههما، خاصة بعد انتهاء المباراة، وعلقت:" الحمد الله.. إنتصار رائع.. من أجمل المباريات اللي حضرتها في حياتي".

وأضافت: "فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن العربي..فعلا إنجاز تاريخي".

ونشرت "الديفا" سميرة سعيد، فيديو لها، وهي تقدم رقصا استعراضيا على أغنية لها "لمغاربة" التي أصدرتها خصيصا بعد تأهل منتخب بلادها لكأس العالم.

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وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

ويعد هذا التأهل للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"