 
مباشر

أكثر من مدرب.. الركراكي يستجيب لتوسلات مشجع مغربي (فيديو)

الرياضة

أكثر من مدرب.. الركراكي يستجيب لتوسلات مشجع مغربي (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uboe

استجاب وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب لأحد المشجعين الذين أحاطوا استاد المدينة التعليمية قبل المباراة المصيرية أمام إسبانيا في مونديال "قطر 2022".

وقام الركراكي بلفتة إنسانية بحق مشجع مغربي خلف الأسوار الحديدية كان ينادي على مدرب "أسود الأطلس" من أجل حضور المباراة.

وبالفعل استجاب المدرب، ومنح أحد رجال الأمن تذكرة كهدية للمشجع، ولم يدخل الاستاد إلا بعد التأكد من وصول التذكرة للمشجع المتوسل.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. رد فعل الشيخة موزا وأمير قطر
بالفيديو.. رد فعل الشيخة موزا وأمير قطر "الوالد" على تأهل المغرب في مونديال قطر

وتربط الركراكي علاقة قوية بجماهير منتخب بلاده بعد حملة انتقادات طالته قبل أن ينجح في قيادة منتخب المغرب لربع نهائي مونديال قطر حيث يلتقي "أسود الأطلس" مع البرتغال التي أطاحت بسويسرا بعد الفوز بنتيجة 6-1، السبت المقبل.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

المصدر: "وسائل إعلام"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)