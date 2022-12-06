الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى منتخب المغرب بعد إنجازه التاريخي في المونديال

هنأ العاهل المغربي محمد السادس في اتصال هاتفي أعضاء المنتخب المغربي بتأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، عقب فوزهم على إسبانيا اليوم الثلاثاء.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس، تحدث هاتفيا مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، حيث أعرب خلال الاتصال عن خالص تهانيه للاعبين والجهاز الفني وإدارة المنتخب، الذين قدموا أفضل ما لديهم خلال المنافسة.

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وأشاد الملك المغربي بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم، داعيا إياهم إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا.

وكان المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء