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مونديال 2022.. المغرب للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع النهائي بتغلبه على إسبانيا (فيديو)

الرياضة

مونديال 2022.. المغرب للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع النهائي بتغلبه على إسبانيا (فيديو)
AP
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فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في ثمن نهائي مونديال قطر ليتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمغاربة بنتيجة 3-0.

وبات المغرب أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقا.

في المقابل، فهذه هي المرة الثالثة التي تودع فيها إسبانيا ثمن النهائي في 8 مناسبات، والمرة الأولى التي تخسر أمام منتخب غير أوروبي.

وينتظر "أسود الأطلس" في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين البرتغال وسويسرا.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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