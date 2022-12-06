محمد بن راشد يعلق على تأهل المغرب لربع نهائي المونديال بعبارة شهيرة

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أن المستحيل ليس مغربيا ولا عربيا، تعليقا على فوز المغرب على إسبانيا وتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم.

وكتب محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "المستحيل ليس مغربيا.. المستحيل ليس عربيا.. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم".

المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب 🇲🇦 بكم نفخر ونفاخر العالم.. pic.twitter.com/zDwA1Tt7bA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2022

وكان المغرب تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في ثمن نهائي مونديال قطر بالتعادل السلبي.

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وبات المغرب أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقا.

وينتظر "أسود الأطلس" في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين البرتغال وسويسرا.

المصدر: RT