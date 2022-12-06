ليفربول يصل دبي.. وصلاح يتقدم القائمة

وصل فريق ليفربول إلى دبي صباح الثلاثاء، لبدء معسكر خارجي تتخلله المشاركة في بطولة كأس سوبر دبي، استعدادا للنصف الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وضمت القائمة المختارة من مدرب ليفربول، يورغن كلوب، مجموعة من الشباب الموهوبين في تشكيلته الأولية المكونة من 33 لاعبا لمعسكر تدريب ليفربول في دبي، بينما جاء في مقدمتها النجم المصري محمد صلاح.

ويواجه "الريدز" خلال كأس سوبر دبي، ليون الفرنسي، وميلان بطل الدوري الإيطالي، يومي 11 و16 ديسمبر الجاري، كجزء من رحلة الفريق الإنجليزي إلى الشرق الأوسط.

ويفتقد كلوب لعدد من النجوم في بداية أيام معسكر دبي، لتواجدهم مع منتخباتهم في كأس العالم الحالية بقطر.

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وضمت قائمة ليفربول:

حراسة المرمى: أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا.

الدفاع: بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه.

الوسط: تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياجو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس.

الهجوم: محمد صلاح، كارفاليو، جوتا، لويس دياز، فيرمينو، ستيوارت، بن دوك.

كما وصل إلى دبي فجر اليوم، فريق ليون الفرنسي، لإقامة معسكر خارجي، وللمشاركة أيضا، في بطولة كأس سوبر دبي، فيما يؤدي أرسنال الإنجليزي، تدريباته اليومية في ملعب النصر بدبي استعدادا للبطولة نفسها.

المصدر: "وسائل إعلام إماراتية"