ماذا يفعل محمد صلاح في فترة التوقف الدولي؟

يحاول النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، استغلال فترة التوقف الدولي للحفاظ على لياقته البدنية.

ونشر صلاح، صورا عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، خلال قيامه بالتدريبات الصباحية، سواء الجري أو أداء بعض التدريبات في الصالة الرياضية "جيم".

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ويستعد فريق ليفربول للسفر إلى الإمارات للمشاركة في البطولة الودية "كأس سوبر دبي 2222"، خلال الفترة من 8 وحتى 16 ديسمبر الحالي.

وسيشارك إلى جنب ليفربول كل من أرسنال الإنجليزي وإي سي ميلان الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي، وتأتي هذه البطولة ضمن استعدادات الفرق الأربعة لعودة المباريات بعد انتهاء كأس العالم الذي يختتم في 18 ديسمبر الحالي.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم" فإن بعثة فريق ليفربول ستصل إلى الإمارات على دفعتين الأولى ستصل اليوم الجمعة وتضم الكادر الإداري بينما تصل بعثة اللاعبين والجهاز الفني والإداري الاثنين 5 ديسمبر الحالي.

وطبقا لنظام البطولة الودية الدولية في دبي فإن فريق ليفربول وأرسنال لن يتقابلا في البطولة ويتم في وقت لاحق معرفة طريق احتساب النقاط وتحديد الفريق الفائز، إما بالنقاط أو عن طريق لعب ركلات جزاء ترجيحية بعد كل مباراة وهو ما ستحدده اللجنة المنظمة قريبا.

جدول مباريات بطولة كأس سوبر دبي:

8-12 أرسنال * ليون

11-12 ليفربول * ليون

13-12 أرسنال * ميلان

16-12 ليفربول * ميلان.

المصدر: "الإمارات اليوم"