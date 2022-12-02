الرئيس السيسي يجيب.. كيف تصبح مثل محمد صلاح؟ (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدة نصائح لمواهب برنامج "كابيتانو مصر" خلال لقائه بهم أثناء زيارته لنادي شربين الرياضي يوم أمس الخميس خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.

وقال الرئيس لمواهب برنامج "كابيتانو مصر": "المهارات هي الأساس ولكن اللياقة البدنية الهائلة ستجعلك لو لديك مهارات جيدة أن تكون لاعبا (ملكش حل)، فلا يوجد سوى الرياضة والكرة والمذاكرة".

وردا على سؤال من قبل أحد المواهب إمكانية أن يصبح في يوم مثل محمد صلاح؟ قائلا: "إن شاء الله، اسمعوا لابد إذا كنتم اليوم ترون الصورة النهائية لمحمد صلاح أن تروا ماذا فعل في حياته، لا يوجد شيء مستحيل و(ببلاش) تريد تكون بطلا عليك أن تتدرب في المنزل بمفردك لتقوي كتفك فإذا وقعت لا يخلع وتقوي قدمك، فالمهارات ستكتسبها هنا ولكن لابد أن يكون جسمك قويا وصلاح نموذج عظيم".

وحول التأهل والتتويج بكأس العالم قال السيسي: "الأماني جميلة وممكنة بكل تأكيد، ولكن إذا أردنا تحقيق هذا الحلم، يحب أن نعمل بكل قوة على قلب رجل واحد".

المصدر: وسائل إعلام