 
مباشر

مهاجمة لاعبي المنتخب البرازيلي بسبب "الرقص" (فيديو)

الرياضة

مهاجمة لاعبي المنتخب البرازيلي بسبب
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubef

هاجم روي كين أسطورة مانشستر يونايتد، نجوم منتخب البرازيل ووصفهم بـ "غير المحترمين" لرقصهم بعد كل هدف خلال فوزهم على منتخب كوريا الجنوبية 4-1، في مونديال "قطر 2022".

وانتقد كين كابتن مانشستر يونايتد السابق وأسطورته احتفالات البرازيليين في الملعب التي وصفها بالمبالغة أثناء تحليله للمباراة في استوديوITV خلال فترة الشوط الأول.

إقرأ المزيد
البرازيل تبلغ الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 (فيديو)
البرازيل تبلغ الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 (فيديو)

وانطلق اللاعبون البرازيليون لإداء الرقصات الشهيرة الخاصة بهم بعد كل من أهدافهم الأربعة في الشوط الأول خلال مباراة في الدور الـ16.

 حتى أنهم أشركوا المدير تيتي في الاحتفالات بعد هدف ريتشارليسون الثالث للمنتخب، مما تسبب في مطالبة المشجعين المنافسين باستبعاد البرازيل من البطولة تماما.

المصدر:"وسائل إعلام"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا