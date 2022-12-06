مهاجمة لاعبي المنتخب البرازيلي بسبب "الرقص" (فيديو)

هاجم روي كين أسطورة مانشستر يونايتد، نجوم منتخب البرازيل ووصفهم بـ "غير المحترمين" لرقصهم بعد كل هدف خلال فوزهم على منتخب كوريا الجنوبية 4-1، في مونديال "قطر 2022".

وانتقد كين كابتن مانشستر يونايتد السابق وأسطورته احتفالات البرازيليين في الملعب التي وصفها بالمبالغة أثناء تحليله للمباراة في استوديوITV خلال فترة الشوط الأول.

Roy Keane in the studio watching these Brazil players dance pic.twitter.com/sc407NN4Pt — Rob (@_18Robbo92_) December 5, 2022

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وانطلق اللاعبون البرازيليون لإداء الرقصات الشهيرة الخاصة بهم بعد كل من أهدافهم الأربعة في الشوط الأول خلال مباراة في الدور الـ16.

حتى أنهم أشركوا المدير تيتي في الاحتفالات بعد هدف ريتشارليسون الثالث للمنتخب، مما تسبب في مطالبة المشجعين المنافسين باستبعاد البرازيل من البطولة تماما.

🇧🇷 This Brazilian player's are too sexy!!! The dancing celebration 🥰



Brazil are Football heritage! #BRAKORpic.twitter.com/2y9h0b6yfG — Statman Diligent Ali 🤭 (@alidiligent39) December 5, 2022

المصدر:"وسائل إعلام"