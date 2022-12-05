خبر سار لمنتخب تونس من مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين، أن لجنة الانضباط رفضت شكوى فرنسا بخصوص إلغاء هدف مهاجمها أنطوان غريزمان أمام تونس في ختام منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم.

وقال الـ"فيفا" في بيان له: "رفضت لجنة الانضباط بالفيفا احتجاجا من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخصوص مباراة تونس أمام فرنسا أقيمت في كأس العالم في 30 نوفمبر".

تقدم التحاد الفرنسي بطلب لإعادة النظر في إلغاء هدف غريزمان الذي سجله في مرمى تونس في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، ولكن تم إلغاؤه بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "VAR" بداعي التسلل.

وحقق منتخب تونس فوزا تاريخيا على فرنسا بهدف سجله نجمه وهبي الخزري في الدقيقة 58 من عمر المباراة، في واحدة من أجمل عروض منتخب "نسور قرطاج" عبر تاريخه في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بالرغم من خروجه من دور المجموعات.

وتأهل منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

وسيواجه منتخب فرنسا "الديوك" نظيره الإنجليزي "الأسود الثلاثة" في دور الثمانية الكبار يوم السبت المقبل، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

المصدر: وكالات