إنجلترا تهزم السنغال وتبلغ ربع نهائي مونديال قطر 2022 (فيديو)

صعد المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره السنغالي، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في قطر.

وسجل لاعب خط الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

وضاعف النجم هاري كين النتيجة لمنتخب "الأسود الثلاثة" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأضاف الإنجليزي باكايو ساكا الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" بمدينة الخور.

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وضرب منتخب إنجلترا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع نظيره الفرنسي، الذي تغلب بدوره على منتخب بولندا (3-1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الأحد أيضا، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيواجه منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" نظيره الفرنسي "الديوك" في دور الثمانية الكبار يوم السبت المقبل، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

المصدر: RT