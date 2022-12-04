مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية لمواجهة "الأسود الثلاثة" و"أسود التيرانغا"

يحتضن استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية المباراة المرتقبة بين المنتخبين الإنكليزي والسنغالي، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السلفادوري إيفان بارتون، صفارة بداية هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، بين منتخبي إنجلترا والسنغال.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، (60 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للأسود الثلاثة"، لمواجهة نظيره السنغالي "أسود التيرانغا":

Ready for the Round of 16! 🙌 pic.twitter.com/Mv4DoEsBO6 — England (@England) December 4, 2022

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السنغالي، أليو سيسيه (46 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإنجليزي:

المصدر: RT