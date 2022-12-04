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مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية لمواجهة "الأسود الثلاثة" و"أسود التيرانغا"

الرياضة

مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية لمواجهة
Legion-Media
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يحتضن استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية المباراة المرتقبة بين المنتخبين الإنكليزي والسنغالي، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السلفادوري إيفان بارتون، صفارة بداية هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، بين منتخبي إنجلترا والسنغال.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الإنجليزي،  (60 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للأسود الثلاثة"، لمواجهة نظيره السنغالي "أسود التيرانغا":

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السنغالي، أليو سيسيه (46 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإنجليزي:

المصدر: RT  

مونديال قطر

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