رومانو يعلق على أنباء انتقال رونالدو إلى النصر السعودي بأعلى راتب في التاريخ

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يوافق بعد على الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم.

وأكد رومانو، أن السعوديين عرضوا عقدا على رونالدو حتى عام 2025 براتب سنوي قدره 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضح خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن رونالدو لم يوافق بعد على توقيع الاتفاقية ، حيث يركز على اللعب مع منتخب البرتغالي في مونديال قطر 2022.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد كشفت عن موافقة كريستيانو رونالدو وافق على الانتقال إلى صفوف نادي النصر، بعد حصوله على عرض مغر.

كما نفى بيرس مورغان، مقدم البرامج الشهير، والمقرب للغاية من كريستيانو رونالدو، الأنباء المتداولة حول انتقال البرتغالي إلى النصر السعودي.

واكتفى المذيع البريطاني بعبارة: "مرة أخرى، هذه الشائعات غير صحيحة" تعليقا على خبر "ماركا" بأن "صاروخ ماديرا" أنجز اتفاقه مع إدارة النصر.

وأنهى المهاجم البالغ عمره 37 عاما ارتباطه بفريقه السابق مانشستر يونايتد قبل أيام فقط من انطلاق مونديال "قطر 2022"، وذلك على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها "الدون" مع مورغان بالذات، وانتقد خلالها إدارة النادي الإنجليزي وجهازه الفني.

المصدر: "russian.rt.com"