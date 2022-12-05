رونالدو يوافق على الانتقال لفريق سعودي بعد حصوله على أعلى راتب في التاريخ

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وافق على الانتقال لنادي النصر السعودي بعد حصوله على عرض مغر.

وأنهى المهاجم البالغ عمره 37 عاما ارتباطه بفريقه السابق مانشستر يونايتد قبل أيام فقط من انطلاق مونديال "قطر 2022"، وذلك على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها "الدون" وانتقد خلالها إدارة النادي الإنجليزي وجهازه الفني.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن رونالدو وافق على عرض النصر، وسيلعب مع الفريق السعودي، بدءا من يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد رونالدو مع النصر سيكون لمدة موسمين ونصف، وسيحصل على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

وأوضحت "ماركا" أن رونالدو سيصبح لاعب كرة القدم صاحب الراتب الأعلى في العالم، متفوقا على نجمي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا اللذين يتقاضيا في الموسم الواحد 75 مليون يورو و70 مليون تواليا.

ويشارك رونالدو حاليا مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

المصدر: ماركا