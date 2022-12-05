"اللدغة عميقة بوحشية".. مولر يفاجئ جماهير ألمانيا بعد "كارثة" مونديال قطر

وجه نجم المنتخب الألماني توماس مولر، رسالة مفاجئة وصريحة لجماهير بلاده، بعد صدمة الخروج المبكر من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022" من دور المجموعات.

وقرر مولر مصارحة الجماهير برسالة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، رغم تحدث مباشرة بعد كارثة الخروج من مونديال قطر 2022.

وكتب مولر (33 عاما): "اللدغة عميقة بوحشية، أعمق من المعتاد، هذا المونديال كان عاطفيا جدا، الترقب والطموح والسياسة والرفض والبداية، الهزيمة الأولى والأمل بعد المباراة الثانية، ومن ثم مع تحقيقنا فوزنا الأول في البطولة، للأسف لم نتمكن من التأهل وحدثت الكارثة، وخرجنا بصورة مبكرة من هذا المونديال.

ما حدث أكثر غموضا من المعتاد وهناك المزيد من التناقضات، من الصعب نسيان ما مررت به في كأس العالم وتفسيره بشكل صحيح، كيف تم تقييم الأداء والنتائج؟ والسؤال الكبير ما هو سبب هذا الفشل؟. على الرغم من كل خبرة النجاحات الكبيرة وأيضا الهزائم الساحقة، هذه المرة سأحتاج إلى بعض الوقت لأتمكن من استيعاب وترتيب كل شيء".

شكرا جزيلا لكل من دعمنا كفريق ودعمني أنا شخصيا في الأسابيع الماضية وحتى في اللحظات الصعبة، أراكم قريبا".

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واستهل منتخب ألمانيا مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بهزيمة مفاجئة أمام نظيره الياباني (1-2)، قبل أن يتعادل مع إسبانيا (1-1) ويفوز على كوستاريكا (4-2)، اكتفى بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة (E) برصيد 4 نقاط، وودع مونديال قطر من الباب الخلفي.

بينما تربع منتخب اليابان على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ، بعد فوزه المفاجئ على نظيره الإسباني (2-1)، وتأهلا معا إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وضرب منتخب اليابان موعدا في دور الـ16 لكأس العالم 2022، مع نظيره الكرواتي وصيف بطل المجموعة السادسة (F)، بينما سيلعب منتخب إسبانيا ضد المغرب بطل المجموعة السادسة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها ألمانيا في عبور مرحلة المجموعات بكأس العالم بعد مونديال روسيا 2018.