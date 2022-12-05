تحديد موعد عودة نيمار إلى مونديال قطر

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن موقف نيمار دا سيلفا من المشاركة أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم.

وقال تيتي في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كوريا الجنوبية المقرر لها اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم "قطر 2022": "نيمار جاهز للمشاركة أمام كوريا الجنوبية، اللاعب يشعر بأنه في حالة جيدة".

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وكان نيمار ألمح لجاهزيته للقاء بعدما نشر عبر "فيسبوك" صورا له من مران منتخب البرازيل السبت وكتب عليها: "أشعر بأنني بحالة جيدة علمت أنني قادر على ذلك الآن"

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية، إذ يبحث منتخب البرازيل عن حصد اللقب بعد غياب 20 عاما.

وتعرض نيمار للإصابة في الكاحل باللقاء الافتتاحي للسيليساو ضد صربيا.

وغاب نجم باريس سان جيرمان عن مباراتي سويسرا والكاميرون، ولكنه قادر على العودة والمشاركة في المونديال.

المصدر: "وكالات"