نيمار يزف نباء سعيدا لجماهير البرازيل.. وضربة موجعة للبرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية

زف النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم منتخب البرازيل، نبأ سارا لجماهير منتخب "راقصي السامبا"، قبل مواجهة كوريا الجنوبية الاثنين القادم.

وكان نيمار تعرض للإصابة، خلال مواجهة صربيا، في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022، وغاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون.

ونشر نيمار، عبر صفحته على "فيسبوك" صورا له من مران منتخب البرازيل، السبت، وكتب عليها: "أشعر أنني بحالة جيدة، علمت أنني قادر على ذلك الآن".

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بالمقابل سيغيب جابرييل جيسوس عن بقية كأس العالم، بسبب ألم في ركبته، ولن يتمكن من العودة للمباريات قبل يناير المقبل رفقة فريقه الإنجليزي، أرسنال.



ولم يتوقف الأمر عند جيسوس فقط، حيث سيفقد المدرب تيتي، المدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم، بسبب إصابته الخطيرة في الركبة وقد يضطر للخضوع لعملية جراحية، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 يوم الاثنين، وهو المرشح الأبرز للعبور، والانتقال إلى الدور ربع النهائي.

وصعد المنتخب البرازيلي إلى الدور ثمن النهائي، متصدرا لمجموعته بـ6 نقاط، رغم الخسارة أمام الكاميرون بهدف دون رد، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويسعى منتخب البرازيل للتتويج بلقب المونديال، بعد غياب 20 عاما.

المصدر: "وكالات"