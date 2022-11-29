نيمار "المزيف" يثير الأجواء ووسيلة إعلامية تقع في الفخ (فيديو)

وقع مراسل شبكة "فوكس" الأمريكية في موقف محرج حين اعتقد أنه رأى النجم البرازيلي نيمار يسير في شوارع الدوحة بصحبة بعض المشجعين، ولم يكتشف أنه كان مجرد شبيه باللاعب لا أكثر.

وتم استبعاد نجم باريس سان جيرمان من مباراتي البرازيل في مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022 ضد سويسرا والكاميرون بعد إصابته في الكاحل خلال فوز "راقصي السامبا"2-0 على صربيا في الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

ولم يصدق المراسل الأمريكي حظه عندما اعتقد أنه رأى الشاب البالغ 34 عاما يمشي في شوارع الدوحة برفقة حاشيته، ويمكن رؤية شبيهه وهو يشق طريقه بين الجماهير، بينما قام حارس أمن بإبعاد الناس عن طريقه.

وعلى الفور، قام مراسل ومصور قناة "فوكس نيوز" بنقل الكاميرا نحو الشاب البرازيلي، معتقدا أنه نيمار ويجب تصويره حصريا للقناة.

Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

وكتبت الشبكة بحماس على وسائل التواصل الاجتماعي: "شوهد نيمار وهو يتجول في الدوحة".

ولسوء حظ "فوكس نيوز"، اكتشفوا الخطأ بعد 20 دقيقة ونشروا تحديثا عبر حساب الشبكة على "تويتر" أشاروا فيه إلى انخداعهم في شبيه نيمار.

وأثار المقطع موجة من السخرية على حساب الشبكة الأميركية، حيث رأى مغردون أن نيمار لا يمكنه أن يسير وحده أبدا بهذا الشكل في شوارع الدوحة.

بينما تطرق آخرون إلى الخدعة التي تعرضت لها فوكس سوكر الأميركية، بنشر معلومة غير دقيقة تخص لاعبا كبيرا مثل نيمار دي سليفا.

ونجح شبيه النجم البرازيلي، في خداع بعض من الجماهير الحاضرة بملعب "974"، لمتابعة المواجهة بين البرازيل وسويسرا، حيث التقط المئات من الحاضرين صورا معه.

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شبيه نيمار يخدع منظمين الملعب ويسمحون له بالدخول لأرضية الملعب ظنًا بإنه نيمار! 😂 pic.twitter.com/qtMMuFAoOk — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 28, 2022

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ووفقا لصحيفة "تي واي سي" الأرجنتينية، اعتقد الجمهور الحاضر بالملعب، أن نيمار فضل متابعة زملائه وتشجيعهم من المدرجات إلى جانبهم، بعدما تأكدوا من غيابه عن المباراة بداعي الإصابة.

وتجمع العشرات من مشجعي "السليساو" حول شبيه نيمار ومنهم من طلب توقيعا منه للذكرى، فيما تبين لبعضهم أن الشخص الموجود لم يكن نيمار، بل هو شبيهه فقط.

المصدر: "وسائل إعلام"