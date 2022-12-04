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مونديال قطر.. إنجلترا تدك شباك السنغال بثلاثية (فيديو)

الرياضة

مونديال قطر.. إنجلترا تدك شباك السنغال بثلاثية (فيديو)
AFP Jewel SAMAD
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تقدم المنتخب الإنجليزي على نظيره السنغالي (3-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات من مساء الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل لاعب خط الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

وضاعف النجم هاري كين النتيجة لمنتخب "الأسود الثلاثة" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأضاف الإنجليزي باكايو ساكا الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 57 من زمن اللقاء المقام على استاد "البيت" بمدينة الخور.

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المصدر: RT

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مونديال قطر.. إنجلترا تدك شباك السنغال بثلاثية (فيديو)