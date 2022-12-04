مونديال قطر.. نجم فرنسا يخالف لوائح "الفيفا" في مباراة بولندا ويورط الحكم (صور)

ورط مدافع منتخب فرنسا، جوليس كوندي، بمخالفته لوائح "الفيفا" في مباراة فرنسا وبولندا المقامة الآن في ثمن نهائي مونديال قطر، الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا الذي يدير اللقاء.

ودخل النجم الفرنسي إلى المباراة مرتديا قلادة ذهبية حول عنقه وهو الأمر المحظور بشكل كامل على اللاعبين، بسبب لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

Jules Koundé is playing with his chain on ✨ pic.twitter.com/ZVQY7m45EN — B/R Football (@brfootball) December 4, 2022

والمثير أن الحكم المساعد التفت لقلادة كوندي بعد مرور 42 دقيقة، عندما طلب وقف اللعب، وأجبر المدافع الفرنسي على خلع القلادة.

Jules Kounde wore a gold necklace for 40 minutes before it was noticed by officials... 😂📿 pic.twitter.com/Dg2wTvaPwH — SPORTbible (@sportbible) December 4, 2022

ووفقا للمادة الرابعة من لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه يمنع على اللاعبين ارتداء معدات أو أشياء خطيرة، كما يحظر عليهم ارتداء جميع أنواع الإكسسوارات أو المجوهرات.

ويكون الحكم وطاقمه، مسؤولين عن مراجعة الأمر قبل نزول الفريقين إلى أرض الملعب، وهو ما يعني أن الطاقم التحكيمي لمباراة بولندا وفرنسا بقيادة خيسوس فالينزويلا سيتحملون مسؤولية مخالفة كوندي للوائح.

المصدر: وكالات