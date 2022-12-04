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مونديال قطر.. نجم فرنسا يخالف لوائح "الفيفا" في مباراة بولندا ويورط الحكم (صور)

الرياضة

مونديال قطر.. نجم فرنسا يخالف لوائح
AP
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ورط مدافع منتخب فرنسا، جوليس كوندي، بمخالفته لوائح "الفيفا" في مباراة فرنسا وبولندا المقامة الآن في ثمن نهائي مونديال قطر، الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا الذي يدير اللقاء.

ودخل النجم الفرنسي إلى المباراة مرتديا قلادة ذهبية حول عنقه وهو الأمر المحظور بشكل كامل على اللاعبين، بسبب لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

والمثير أن الحكم المساعد التفت لقلادة كوندي بعد مرور 42 دقيقة، عندما طلب وقف اللعب، وأجبر المدافع الفرنسي على خلع القلادة.

ووفقا للمادة الرابعة من لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه يمنع على اللاعبين ارتداء معدات أو أشياء خطيرة، كما يحظر عليهم ارتداء جميع أنواع الإكسسوارات أو المجوهرات.

ويكون الحكم وطاقمه، مسؤولين عن مراجعة الأمر قبل نزول الفريقين إلى أرض الملعب، وهو ما يعني أن الطاقم التحكيمي لمباراة بولندا وفرنسا بقيادة خيسوس فالينزويلا سيتحملون مسؤولية مخالفة كوندي للوائح.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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