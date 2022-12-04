شاهد.. نجل ميسي يحرج والدته بتصرفه مع المشجعين في مباراة أستراليا

وضع ماتيو، نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والدته أنتونيلا في موقف محرج، خلال متابعتهما من المدرجات لقاء الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لماتيو (سبعة أعوام) وهو يقف في المنصة مع والدته، بينما كان بعض المشجعين يحاولون التقاط صور لهما.

Mateo Messi ini usil bener…😂😂😂



Penonton didepannya ditimpukin sampe kena semprot Ibunya😂#FIFAWorldCup

pic.twitter.com/RHqoGFr0d0 — Fakta Bola ⚽ (@FaktaSepakbola) December 4, 2022

وفي غفلة من والدته، قام ماتيو بإلقاء شيء ما على المشجعين ربما للتعبير عن انزعاجه منهم بسبب التقاط صور له، فقفزت أنتونيلا من مكانها وقامت بمعاتبة ابنها بسبب هذا التصرف قبل أن تطلب منه الجلوس بجوارها.

😂 MATEO MESSI “AGITÓ” A PLATEISTAS QUE LO ACOSABAN CON EL CELULAR❗️



🇦🇷 Fue en el partido entre Argentina y Australia.



🤭 Unos hinchas le sacaban fotos, hasta que el hijo del medio de Leo Messi se hartó y disimuladamente les arrojó un objeto 😏👇pic.twitter.com/vW8KwvP0yi — Futbol Argentino Noticias (@FanArgentino) December 4, 2022

وعلى أرض الملعب، كان ميسي يخطف الأضواء، حيث سجل هدفا ساهم به في فوز الأرجنتين على أستراليا 2-1 وتأهلها لثمن النهائي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي