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شاهد.. نجل ميسي يحرج والدته بتصرفه مع المشجعين في مباراة أستراليا

الرياضة

شاهد.. نجل ميسي يحرج والدته بتصرفه مع المشجعين في مباراة أستراليا
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وضع ماتيو، نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والدته أنتونيلا في موقف محرج، خلال متابعتهما من المدرجات لقاء الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لماتيو (سبعة أعوام) وهو يقف في المنصة مع والدته، بينما كان بعض المشجعين يحاولون التقاط صور لهما.

 وفي غفلة من والدته، قام ماتيو بإلقاء شيء ما على المشجعين ربما للتعبير عن انزعاجه منهم بسبب التقاط صور له، فقفزت أنتونيلا من مكانها وقامت بمعاتبة ابنها بسبب هذا التصرف قبل أن تطلب منه الجلوس بجوارها.

وعلى أرض الملعب، كان ميسي يخطف الأضواء، حيث سجل هدفا ساهم به في فوز الأرجنتين على أستراليا 2-1 وتأهلها لثمن النهائي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

مونديال قطر

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