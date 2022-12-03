البرازيلي داني ألفيش يدخل تاريخ كأس العالم

بات الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل، داني ألفيش بعمر الـ39 أكبر لاعب من بلاده يخوض مباراة في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته أمس الجمعة في مواجهة الكاميرون ضمن مونديال 2022.

ويبلغ ألفيش من العمر 39 عاما و6 أشهر و27 يوما ليتخطى عمر قائد المنتخب البرازيلي الحالي تياغو سيلفا (38 عاما)، الذي سجله في المباراتين الأولين لمنتخب بلاده في قطر. وقد محا اللاعبان تباعا الرقم القياسي السابق المسجل باسم دجالما سانتوس الذي كان في الـ37 في نهائيات عام 1966 في إنجلترا.

إقرأ المزيد

ويبقى الرقم القياسي للاعب الأكبر سنا يخوض أحد المباريات في كأس العالم مسجلا باسم الحارس المصري عصام الحضري بعمر 45 عاما في مونديال 2018 في روسيا.

أما لاعب الميدان الأكبر سنا مشاركة فهو المهاجم الكاميروني روجيه ميلا بعمر 42 عاما في مونديال الولايات المتحدة عام 1994.

المصدر: وكالات