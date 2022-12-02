رد فعل مرتضى منصور على تعثر الزمالك

وجه رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، عدة رسائل بعد تعثر الفريق أمام المصري البورسعيدي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، ضمن الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك" بعد المباراة: "حزين مثل كل جمهور الزمالك، لي سؤال؟ أتدخل ولا لا، ما هو المطلوب مني، هل أنا من يضع تشكيل الفريق أو أمير مرتضى منصور أو أسامة نبيه؟".

وأضاف: "هذه مسؤولية كاملة لفيريرا، هو الذي يضع التشكيلة، لو أخطأ هو الذي يتحمل المسؤولية، أجاد، الكل يشيد به".

وتابع: "أنا مع جماهير الزمالك في حزنهم بعد التعادل مع المصري، ليس من سلطتي أتدخل في عمله، ولو تدخلت سيقال إنني (بطفش الراجل)".

أردف مرتضى منصور: "حزين وغاضب مثل كل جماهير الزمالك، لا يجرؤ أمير أن يقول لفيريرا من الذي يشارك ومن الذي لا يشارك، دور أمير هو تهيئة الأجواء في الفريق".

وكشف رئيس الزمالك: "أنا أدعم فيريرا ومعه جهازه الفني، هذه كبوة، ولكن يجب على فيريرا أن يستفيد من الأخطاء التي يتحدث عنها الناس، وسندعمه حتى آخر لحظة".

وأوضح: "يا جماهير الزمالك هناك بعض اللاعبين فقدوا الثقة في أنفسهم، أنتم (اللي طفشتوا محمود علاء) من الزمالك بالقاضية ممكن".

وأكد: "الزمالك يمر بأصعب مرحلة في تاريخه، كيف نحصد لقبي دوري ومثلهما كأس، غير مسموح لك، أنت مسموح لك بكأس واحد".

ونوه مرتضى منصور: "الدولة تشاهد النادي ينهار عن عمد، أنا والنادي نتحمل ما هو فوق طاقة البشر".

وأختتم مرتضى منصور: "كاد صبري أن ينفذ، ولو نفذ لا أريد من أحد أن يحزن، لأن الأمر زائد من ممدوح عباس ومحمود الخطيب والعتال، تريدون الزمالك يهبط للدرجة الثانية؟".

المصدر: وسائل لإعلام