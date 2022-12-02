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الأرجنتين تتلقى أنباء غير سارة قبيل مواجهة أستراليا في مونديال قطر

الرياضة

الأرجنتين تتلقى أنباء غير سارة قبيل مواجهة أستراليا في مونديال قطر
AP
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تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا في المباراة ضد أستراليا غدا السبت في ثمن نهائي مونديال قطر بسبب إصابة تعرض لها ضد بولندا في الدور الأول.

وقال مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي عشية المباراة المقررة على استاد أحمد بن علي: "بالنسبة لدي ماريا، نتمنى أن يكون في حالة جيدة. يجب أن ننتظر حتى يوم غد قبل أن نتخذ قرارا بشأنه"، نافيا أن تكون الإصابة "تشنجا عضليا".

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وأضاف "لقد خرج مصابا، لكن التشنج العضلي شيء آخر"، ردا على سؤال لأحد الصحفيين الذي أشار إلى أن الإصابة تتعلق بتشنج عضلي.

وتابع "خصّصنا يوم أمس لاستعادة معظم اللاعبين للياقتهم البدنية، مع تحليل (مباريات) أستراليا. اليوم سنتدرب وستكون لدينا صورة أوضح عن تعافي أنخل وعدد قليل من اللاعبين الآخرين".

وخرج دي ماريا، أحد الركائز الأساسية للمنتخب الأرجنتيني إلى جانب القائد ليونيل ميسي، قبل وقت قصير من مرور ساعة على الشوط الثاني للمباراة ضد بولندا الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة وذلك بعد شعوره بالألم.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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