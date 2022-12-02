بذكريات مونديال 2010.. "معركة حامية الوطيس" بين غانا والأوروغواي

يحتضن استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية، اليوم الجمعة، مباراة "ثأرية" بين منتخبي غانا والأوروغواي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الألماني دانيال سيبرت (38 عاما)، صفارة بداية هذه المباراة "النارية" بين غانا والأوروغواي في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب غانا، أوتو أدو (47 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الأوروغواي:

بينما وضع المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، دييغو ألونسو (47 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الغاني "النجوم السوداء - The Black Stars":

✍🏼 𝗟𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗜𝗟𝗟𝗔



Ficha del partido contra Ghana por el 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢 𝗛 de la @fifaworldcup. #ElEquipoQueNosUnepic.twitter.com/vITCcwMXuD — Selección Uruguaya (@Uruguay) December 2, 2022

ويتصدر منتخب البرتغال قائمة المجموعة الثامنة (H)، وضمن تأهله مبكرا بعد منافسات الجولة الماضية.

بينما يشغل منتخب غانا المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام كل من منتخبي كوريا الجنوبية والأوروغواي، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

يذكر أن النجم الأوروغوياني لويس سواريز لعب دورا حاسما في حرمان غانا من "المربع الذهبي" لمونديال جنوب إفريقيا 2010، عندما أبعد كرة كانت في طريقها إلى الشباك عمدا بيده، ليطرد من المباراة ويمنح الحكم ركلة جزاء لغانا قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الإضافي.

وتقدم المهاجم الغاني أسامواه جيان لتنفيذ تلك الركلة وبدت الأمور منتهية، لكن كرته ارتطمت بالعارضة وخرجت، ليركض سواريز خارج الملعب محتفلا بجنون في طريقه إلى غرف الملابس.

ولجأ المنتخبان بعدها إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأوروغواي، لتبلغ المربع الذهبي حينها للمرة الأولى منذ العام 1970، فيما لا تزال إفريقيا تنتظر وصول أحد منتخباتها للدور نصف النهائي في المونديال.

المصدر: RT