شاهد..أجمل أهداف مونديال قطر 2022 حتى الآن

تختم اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر، لكن قبل الحديث عن الدور المقبل ومواجهاته، كانت هناك أهداف خطفت الأنظار لهذه المرحلة.

هدف الدوسري: (السعودية-الأرجنتين 2-1)

تمكن سالم الدوسري نجم منتخب السعودية من تسجيل هدف عالمي في شباك منتخب الأرجنتين في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق صاروخية سكنت شباك الحارس مارتينيز، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد" لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

هدف سالم الدوسري بصوت خليل البلوشي والله جنوووون والله جنوووون😭😭😭😭😭💚💚💚💚💚#السعوديه_الارجنتينpic.twitter.com/boVmc4AdVs — حسان (@4hvai) November 22, 2022

هدف ريتشارليسون: (البرازيل-صربيا 2-0)

خطف اللاعب البرازيلي ريتشارليسون، الأضواء خلال مباراة منتخب بلاده أمام صربيا في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2022، بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 73 جاء بمقصية رائعة صنعت الحدث في ملاعب قطر.

هدف النصيري: (المغرب-كندا 2-1)

أحرز يوسف النصيري الهدف الثاني لمنتخب المغرب ضد كندا في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة بكأس العالم قطر 2022.

واستغل يوسف النصيري تمريرة رائعة من حكيم زياش ، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23.

هدف راشفورد: (إنجلترا-ويلز 3-0)

سجل ماركوس راشفورد مهاجم منتخب "الأسود الثلاثة هدفين في تأهل إنجلترا إلى دور الستة عشر بكأس العالم عقب الفوز 3-0 على ويلز، وجاء هدفه الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل مثالي.

what a freekick 💪🏼 pic.twitter.com/56cE3ztlcs — Wesley John (@WesleyJ00314866) November 30, 2022

هدف ميسي: (الأرجنتين-المكسيك 2-0)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده لفوز بثنائية، وجاء الهدف في الدقيقة 64 من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

Messi goal vs Mexico..incredible as usual pic.twitter.com/JAqXzqrqGm — Heidi (@Heidi51237063) November 26, 2022

هدف فينسيت أبو بكر: (الكاميرون - صربيا 3-3)

في واحدة من أكثر مباريات المونديال إثارة في منافسات الجولة الثانية، أحرز فينسنت أبو بكر الهدف الثاني في الدقيقة 63 بمهارة كبيرة أمام صربيا بعد أن راوغ مدافع صربيا ثم سدد الكرة على طريقة "اللوب" من أعلى حارس المرمى.

Best goal of the 2022 World Cup tournament is the Vincent Aboubakar chip #WorldCup2022pic.twitter.com/f5QQalXHNV — The (@TrainedFollower) November 28, 2022

هدف طارمي: (إيران-إنجلترا 2-6)

تمكن اللاعب مهدي طارمي مهاجم منتخب إيران من التسجيل في شباك منتخب إنجلترا في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، على ملعب خليفة الدولي.

وجاء الهدف في الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني من عمر المباراة، حيث مرر اللاعب علي جولزاده الكرة لزميله طارمي والتي أسكنها في شباك حارس بيكفورد منتخب إنجلترا بطريقة رائعة.

المصدر:RT