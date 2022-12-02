لاعبو منتخب المغرب يخلصون للقضية الفلسطينية برفع علمها بعد تأهلهم لثمن نهائي مونديال قطر

رفع عدد من لاعبي منتخب المغرب علم فلسطين في أوج احتفالاتهم بالتأهل إلى الدور الـ16 من مونديال قطر 2022 عقب فوزهم على كندا 2-1 لحساب الجولة الـ3 من دور المجموعات على ملعب الثمامة.

وانتشرت عدة صور ومقاطع فيديو للاعبي "أسود الأطلس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحتفلون وفي أيديهم علم فلسطين.

وظهر جواد الياميق، مدافع "أسود الأطلس" ونادي بلد الوليد الإسباني، وهو يمسك بالعلم الفلسطيني ويطوف به أرجاء الملعب، قبل أن ينضم إليه بعض من أفراد الطاقم الإداري للمنتخب المغربي.

اللاعب المغربي جواد الياميق يرفع الفلسطيني أثناء احتفاله بتأهل منتخبه لدور ال١٦ لكأس العالم..#مونديال_قطر_2022#مونديال_فلسطين_2022pic.twitter.com/8i3qkzhfdn — souad alabodi (@AlabodiSuoad) December 1, 2022

كما ظهر الثنائي سليم أملاح وعز الدين أوناحي وهما يضعان العلم الفلسطيني على كتفيهما ويسيران في ملعب الثمامة الذي احتضن مباراة المغرب وكندا.

ووثق مقطع فيديو آخر اثنين من اللاعبين المغاربة وهما يحملان العلم الفلسطيني، أثناء احتفالهما مع جماهيرهما التي ملأت مدرجات الملعب.

كما حافظت الجماهير المغربية على عادتها في هذه البطولة، وواصلت حمل ورفع الأعلام الفلسطينية، التي زينت أفراحهم بهذا الإنجاز، الثاني في تاريخ الكرة المغربية.

رغم تطبيع الحكومة المغربية، إلا أن جمهور المغرب يحمل علم فلسطيني في كافة مباريات منتخبه. ويردد ”الحرية لفلسطين“ و ”فلسطين عربية“

مبروووك للمغرب! #Goal4Palestine#فلسطین_حاضرة_الموندیالpic.twitter.com/VIb5FLzrr5 — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) December 1, 2022

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وكرر المنتخب المغربي إنجازه في مونديال 1986 عندما وصل إلى الدور الثاني بالمونديال، وتأهل في نسخة قطر 2022 كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة إسبانيا.

ويعتبر المغرب هو المنتخب العربي الوحيد من أصل 4 يجتاز دور المجموعات في النسخة الحالية، إذ ودع الثلاثي السعودية وتونس ومنتخب البلد المضيف البطولة مبكرا.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي+RT"