فيديو جديد لنجم الكرة السعودية الشهراني من المستشفى

أعلن المنتخب السعودي مغادرة اللاعب ياسر الشهراني المستشفى، بعد أكثر من عملية جراحية خضع لها، إثر تعرضه لضربة قوية في أول مباراة لمنتخبه خلال المونديال المقام في قطر.

ووسط تفاعل جماهيري كبير ومتابعات لحالة النجم السعودي الشهراني، وثق مقطع فيديو لحالة نجم المنتخب السعودي، وهو يقدم شكره للأطباء والكوادر الطبية التي قامت على علاجه، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع داعين الله له بالشفاء.

بطلنا "ياسر الشهراني" يشكر الأطباء ويوجه رسالة لبناتهم ♥️ pic.twitter.com/roGdlhc1jc — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 30, 2022

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وتعرض الشهراني، لإصابة قوية في الوجه، بعد اصطدامه مع مواطنه محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، في كرة مشتركة خلال مباراة الأرجنتين التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال "قطر 2022"، في 22 من نوفمبر الجاري.

وودع منتخب السعودية مونديال قطر 2022، الأربعاء، بعد منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات للبطولة، ليلتحق بمنتخب قطر وتونس.

وجاء خروج المنتخب السعودي بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي (1-2)، على استاد "لوسيل" بمدينة لوسيل القطرية، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة (C).

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"