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مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على خروج السعودية من مونديال قطر

الرياضة

مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على خروج السعودية من مونديال قطر
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غرد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عقب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره المكسيكي وتوديعه لمونديال قطر 2022.

ونشر عساكر على صفحته الرسمية في "تويتر"، صورة للمنتخب، معلقا: "صقورنا.. أبطال المنتخب.. لكم الشكر على ظهوركم في مختلف مباريات المونديال.. وثقتنا بكم دائمة، ونتطلع للمستقبل".

وأعاد العساكر نشر تغريدة لوزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قال فيها: "شكرا لنجومنا ما قصرتوا.. وشكر ا لجمهورنا الغالي.. وخيرها في غيرها للجميع".

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وجاء خروج المنتخب السعودي بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي (1-2) مساء يوم الأربعاء، على استاد "لوسيل" بمدينة لوسيل القطرية، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة (C).

واحتل الأخضر السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط جاءت من الفوز التاريخي على الأرجنتين، ليودع البطولة رفقة المنتخب المكسيكي، الذي اكتفى بالمركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره البولندي.

المصدر: twitter/Badermasaker

مونديال قطر

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السعودية تودع مونديال قطر وتقصي المكسيك.. فيديو