ألمانيا تستعين بـ"زوجات اللاعبين" قبل المواجهة الحاسمة كوستاريكا

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه تم السماح لزوجات وصديقات لاعبي منتخب ألمانيا البقاء لمدة يومين في معسكر "المانشافت" قبل بدء الاستعدادات لمواجهة كوستاريكا المرتقبة.

وتواجدت صديقات وزوجات اللاعبين بمن فيهم صوفيا ويبر صديقة كاي هافرتز، وخطيبة الحارس كيفن تراب، إيزابيل جولارت، وكريستينا زوجة ماتياس جينتر في مدرجات "إستاد البيت" يوم الأحد الماضي، لمتابعة مواجهة منتخب بلادهن أمام إسبانيا التي انتهت بالتعادل التعادل بهدف لمثله.

واستعان المنتخب الألماني بزوجات وصديقات اللاعبين لرفع الروح المعنوية في المعسكر وذلك قبل المباراة الحاسمة أمام كوستاريكا يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

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ويقع المنتجع الذي يقيم به المنتخب الألماني على بعد 111 كيلومترا من شمال الدوحة، وهو السبب الذي جعل المدرب هانزي فليك يرفض حضور أي لاعب معه في المؤتمر الصحفي قبل لقاء إسبانيا الذي انتهى بالتعادل 1-1، وهو ما جعل المنتخب الألماني مهددا بغرامة من "فيفا" قدرها 10 آلاف فرنك سويسري.

وحصد منتخب ألمانيا، نقطة واحدة في أول جولتين بالتعادل الإيجابي 1-1 مع إسبانيا بعد الخسارة 1-2 أمام اليابان.

وتحتاج الماكينات الألمانية في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها إلى الدور الـ16 من المسابقة العالمية.

يذكر أن المنتخب الألماني ودع من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018 للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: dailymail





