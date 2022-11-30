محاكمة مرتضى منصور في مصر

تستعد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء لمحاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية جديدة لسبه 5 من أعضاء مجلس النادي الأهلي على رأسهم الكابتن محمود الخطيب.

إقرأ المزيد

وكان تقدم المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بعدة بلاغات ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لقيامه بسبه وقذفه في إحدى البرامج وعلى صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وصرح المحامي محمد عثمان أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال حددت جلسة اليوم الموافق 30 نوفمبر لمحاكمة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية الدائرة الثانية.

وذكر أن جهات التحقيق أسندت لـ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، تهمة سب وقذف كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي، والكابتن أحمد شوبير.

المصدر: القاهرة 24