مرتضى منصور يكشف حقيقة منعه الظهور على قناة الزمالك (فيديو)

نفى رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، ما تناولتها تقارير صحفية من أنباء حول منعه من الظهور الإعلامي عبر قناة الزمالك بناء على قرار من شركة إعلام المصريين.

وقال في مقطع فيديو تم بثه عبر قناته على موقع "يوتيوب": "لم يتم منعي من الظهور في قناة الزمالك، بل سبب غيابي لأن الحالة المزاجية سيئة، بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس".

وأضاف: "لا يوجد جديد بشأن الحجز على الأرصدة، تحدثت كثيرا ولكن لا يوجد أي موقف أو أي قرار"، وقال إن لديه حالة زهق شديدة، مبديا اعتذاره لجماهير الزمالك على عدم الظهور.

وأوضح: "قمت بعمل الفيديو هذا، حتى لا يقال أنه تم منعي من الظهور في الإعلام".

وأضاف: "أنا ليس ممنوعا من الظهور في قناة الزمالك، وسوف أظهر في حلقة اليوم الجمعة، وإن شاء الله نحاول حل الأزمة".

وكشف: "عقدت جلسة مع وزير الشباب والرياضة استغرقت ساعة ونصف، وهو يحاول مساعدة النادي قدر المستطاع، لكني أرفض الحصول على قرض، والنادي المنافس، مع احترامي، أعلن عن ميزانية فيها وفرة مالية، رغم حصوله على قرض كبير دون سداده".

وواصل مرتضى منصور، قائلا: "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه دائما هو كيفية تدبير نفقات النادي ورواتب العاملين، لهذا لا أنام".

واستطرد "هناك مقترحات وصلتني بأن يتبرع كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بـ1000 أو 2000 جنيه لحل الأزمة المالية، لكن لو حدث ذلك لن يكون تبرعا، بل سيتم خصم المبلغ من قيمة تجديد الاشتراك العام المقبل".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أعلن قبل نحو أسبوعين فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك، بعد تلقي شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس.

المصدر: وسائل إعلام