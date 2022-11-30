"وين موزا؟".. تفاعل على فيديو أمير قطر "الوالد"

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطة عفوية يظهر فيها والد أمير قطرالحالي، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المعروف باسم "الأمير الوالد"، وهو يسأل عن مكان زوجته، الشيخة موزا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول جلوس الشيخ حمد بن خليفة في المقعد الأمامي لعربة "غولف" وزوجته الشيخة موزا خلفه قبل أن يُسمع سؤاله "وين موزا؟"، لتجيبه "وراك وراك".

الأمير الوالد: وين موزا؟



الشيخة موزا: وراك وراك 😂♥️ pic.twitter.com/gahcbWx1Ak — شؤون قطرنا 🇶🇦 (@Qattar_Affairs) November 29, 2022

وتداول نشطاء صورا للأمير الوالد وزوجته، والدة أمير قطرالحالي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مباراة المنتخب القطري، الثلاثاء، أمام المنتخب الهولندي، والتي خسر فيها "العنابي" مباراته الثالثة في المونديال 0-2.

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كما نشرت الشيخة موزا صورا على صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام" إلى جانب زوجها الأمير الوالد خلال مباراة قطر وهولندا، قائلة بتعليق: "‎حظا أوفرا للعنابي في البطولات القادمة، وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات في الأدوار المتقدمة من بطولة كأس العالم".

وخرجت مستضيفة البطولة قطر من مشاركتها الأولى في المونديال، عقب تعرضها للخسارة في مباراتين متتاليتين أمام كل من الإكوادور 0-2 والسنغال 1-3 على الترتيب، لتلحقهما خسارة في مباراتها الثالثة تواليا أمام المنتخب الهولندي 0-2 .

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"