شيخة قطرية تسخر عقب الخسارة الثالثة لمنتخب بلادها وتقترح نوعا من العقاب

شنت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، هجوما لاذعا تضمن تغريدات ساخرة، وذلك بعد خسارة منتخب بلادها للمرة الثالثة ضمن مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وقالت الشيخة مريم في سلسلة تغريدات: "لم يسبق لأي منتخب مضيف أن خسر 3 مباريات متتالية في أي نسخة من كأس العالم! إلا منتخبنا.. راعيين الأوّله.. قولوا ما شاء الله.."

لم يسبق لأي منتخب مضيف أن خسر 3 مباريات متتالية في أي نسخة من كأس العالم!



إلا منتخبنا .. راعيين الأوّله .. قولوا ما شاء الله🙂#كأس_العالم_قطر_2022 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 29, 2022

وتابعت قائلة: "مجموعتنا هولندا، السنغال، الإكوادو جميعهم يستحقون التأهل لأنهم قاتلوا.. عبالهم حرب.. إلا منتخبنا المستريح استحق الخروج المبكر!!.. دورة صاعقة ربما تعيد الحسابات وتصلح ما أفسده الدلال!".

مجموعتنا "هولندا، السنغال، الإكوادور"

جميعهم يستحقون التأهل لأنهم قاتلوا "عبالهم حرب" ..

إلا منتخبنا “المستريح" استحق الخروج المبكر!!#هولندا_قطر#كأس_العالم_قطر_2022#قطر2022 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 29, 2022

دورة صاعقة ربما تعيد الحسابات وتصلح ما أفسده الدلال! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 29, 2022

وأضافت: "كل شيء في هذه البطولة رائع تنظيميا، جماهيريا، تصحيح مفاهيم مغلوطة للغرب، محاربة الإسلاموفوبيا، المحافظة على هويتنا الإسلامية العربية رغم أنف الغرب المتغطرس، ما عدا منتخبنا الذي ظهر بصورة سيئة! قالوها في الأمثال الزين ما يكمل!".

كل شيء في هذه البطولة رائع "تنظيميًا، جماهيريًا، تصحيح مفاهيم مغلوطة للغرب، محاربة الاسلاموفوبيا، المحافظة على هويتنا الإسلامية العربية رغم أنف الغرب المتغطرس" ما عدا منتخبنا الذي ظهر بصورة سيئة!

قالوها في الأمثال "الزين ما يكمل"! #مونديال_قطر_2022#قطر2022#كأس_العالم_قطر_2022 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 29, 2022

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وخرجت مستضيفة البطولة قطر من المسابقة بعد تعرضها للخسارة في مباراتين متتاليتين أمام كل من الإكوادور 0-2 والسنغال 1-3 على الترتيب، لتلحقهما خسارة في مباراتها الثالثة تواليا أمام المنتخب الهولندي 0-2 في مشاركتها الأولى في المونديال.

المصدر: twitter/ALThani_M