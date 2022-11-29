كشف هوية ومصير المشجع الذي اقتحم مباراة البرتغال بعلم "المثليين" في قطر

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية، بأن السلطات القطرية أطلقت سراح مشجع اقتحم ملعب مباراة في مونديال قطر وهو يحمل علما بألوان قوس قزح الذي يرمز لـ"المثليين" بعد توقيفه لفترة وجيزة.

وكان المشجع الإيطالي ماريو فيري المولود في 1987، دخل أرض ملعب لوسيل لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة الـ51 من مباراة البرتغال وأوروغواي، أمس الاثنين، مرتديا قميصا أزرق اللون عليه "الاحترام للمرأة الإيرانية"، وحاملا علم قوس القزح، قبل أن يوقفه عناصر الأمن.

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وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، اليوم الثلاثاء "بعد احتجاز وجيز، أطلقت السلطات سراحه دون عواقب إضافية".

وتثير حقوق المثليين واستخدام علم قوس القزح جدلا خلال كأس العالم في قطر، حيث تعد المثلية الجنسية سلوكا غير قانوني.

وكان قادة سبعة منتخبات أوروبية يعتزمون وضع شارة تحمل شعار قوس القزح خلال البطولة ضمن حملة ضد التمييز. لكنهم عدلوا عن ذلك عقب تهديدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإجراءات تأديبية، بما في ذلك معاقبة اللاعبين بإنذارات حتى قبل بداية المباريات.

المصدر: أ ف ب