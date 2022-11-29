الاتحاد البرتغالي يقف في صف رونالدو بشأن "الهدف الجدلي"

اتخذ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم موقفا في صف كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، ضد زميله برونو فرنانديز، في قضية الهدف الجدلي بمباراة أوروغواي في مونديال قطر 2022.

وكان رونالدو احتفل بالهدف الأول للبرتغال ضد أوروغواي، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال، زاعما أنه لمس الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وذلك عند الدقيقة 54، عندما ارتقى رونالدو برأسه لكرة عرضية من زميله برونو فرنانديز، كانت في طريقها إلى الشباك، لتتقدم البرتغال في النتيجة بهدف دون رد.

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لكن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، احتسب الهدف لبرونو فرنانديز.



ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فإن الاتحاد البرتغالي سيقدم أدلة للفيفا من أجل إثبات صحة أن كريستيانو من أحرز الهدف وليس برونو.



يذكر أن المنتخب البرتغالي تأهل رسميا إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022، عقب الانتصار 2-0 على أوروغواي، ليصبح "برازيليو أوروبا" ثالث منتخب يبلغ دور الـ16، بعد المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والبرازيلي حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطولة كأس العالم، بواقع 5 مرات.

المصدر: "وسائل إعلام"